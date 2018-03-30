Завершается строительство самого крупного стадиона на Хайнане (ФОТО)

2018-03-30 11:54 | www.trend.az | 8

Специализированные работы на строительстве стадиона нового культурно-спортивного центра "Уюаньхэ" в городе Хайкоу провинции Хайнань (Южный Китай) вступили в завершающую стадию, сообщает агентство Синьхуа.

Согласно сообщению, объект будет сдан в эксплуатацию в скором времени. Стадион площадью 60 тысяч квадратных метров сможет вместить 50 тысяч зрителей и станет крупнейшим многофункциональным стадионом на Хайнане.

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