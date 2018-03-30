Огтай Асадов: «Химера армянских националистов о «Великой Армении» всегда приносила на Южный Кавказ катастрофы»

2018-03-30 13:11 | www.apa.az | 8

«На основании соответствующего распоряжения президента Азербайджана в связи с геноцидом проводится ряд мероприятий. Распоряжение содержит все необходимые пункты для широкой пропаганды и проведению мероприятий, посвященных совершенному армянскими дашнаками против азербайджанцев геноцида».

Как сообщает АПА, об этом на специальном заседании Милли Меджлиса сказал спикер Огтай Асадов. Он отметил, что армянский вопрос на Южном Кавказе начинался с оккупации в 1828 году Северного Кавказа со стороны царской России: «Царская Россия для укрепления своих позиций переселила на оккупированные территории армян из Ирана и Османской империи. Уже в конце 20-го века 1 миллион армян были переселены на Кавказ. Мечта армянских националистов о «Великой Армении» всегда приносила на Южный Кавказ катастрофы. В результате были убиты 2 миллиона человек. В Баку, Иревани, Дерелеезе, Анадолу, Тифлисе, Шамахы и других места против азербайджанцев проводилась массовая резня. 18 марта – самый страшный день этих событий. Только в Баку было убито свыше 10 тысяч человек. В результате проведенной армянами этнической политики в западном Азербайджане и территории современной Армении не осталось ни одного азербайджанца. Общенациональный лидер Гейдар Алиев уделил особое внимание геноциду азербайджанцев и в связи с этим подписал распоряжение. Под руководством президента Ильхама Алиева Азербайджан развивается. Президент неоднократно отмечал, что Иреван, Зангезур – азербайджанские земли. Нет необходимости доказывать это. Уверен, что оккупированные территории будут освобождены».