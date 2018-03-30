«OpinionWay» и Независимый консультативный центр «За гражданское общество» провели опрос

2018-03-30 13:24 | www.apa.az | 7

Имеющая большой опыт в социальных расследованиях французская организация «OpinionWay» совместно с Независимым консультативным центром «За гражданское общество» провели в марте социологический опрос с целью оценки общественно-политической и социально-экономической ситуации в стране в преддверии президентских выборов 11 апреля, а также выявления уровня интереса к участию населения в выборах.

Как сообщает АПА, об этом говорится в результатах опроса.

В связи с этим представитель «OpinionWay» Бруно Жанбарт провел пресс-конференцию, на которой сообщил, что в опросе приняли участие 1200 респондентов. Отвечая на вопрос в связи с существующей экономической ситуацией в стране, 45,9% респондентов ответили, что оценивают ее лучшей по сравнению с предыдущими годами, 23,4% сказали, что она не изменилась, 11,7% считают, что ситуация изменилась в худшую сторону.

На вопрос в связи наиболее важными проблемами в стране, 78,2% респондентов сказали, что это оккупация Арменией Нагорного Карабаха и прилегающих районов, 22,5% назвали экономическую ситуацию, а 21,9% сказали, что это проблема окружающей среды. Во время опроса выявлено, что 68,9% респондентов довольны существующей политической обстановкой в Азербайджане, 15,4% - недовольны, 15,7% затруднились ответить. На вопрос «Насколько вас устраивает исполнение обязанностей президентом Ильхамом Алиевым?» 81,4% респондентов ответили, что устраивает, 11,2% - сказали, что не устраивает, а 7,4% затруднились ответить на этот вопрос.