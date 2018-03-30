Tesla отзывает более 120 тысяч автомобилей Model S

2018-03-30 12:01 | www.trend.az | 7

Американский производитель электромобилей Tesla отзывает 123 тысячи автомобилей Model S из-за возможных проблем с гидроусилителем руля, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на разосланное клиентам компании письмо, передает РИА Новости.

Причиной отзыва компания указывает необходимость замены болтов в гидроусилителе руля, которые подвержены повышенной коррозии, особенно в условиях холодного климата, когда дороги посыпают противогололедным реагентом, содержащим соли кальция или магния.

Компания отмечает, что отзыву подлежат модели, выпущенные до апреля 2016 года.