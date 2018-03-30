Армения - самая нетолерантная страна по отношению к евреям

2018-03-30 12:06 | www.trend.az | 7

Жители Армении среди стран Центральной и Восточной Европы оказались самыми нетолерантными по отношению к евреям. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования Pew Research Center, сообщают в пятницу армянские СМИ.

Pew Research Center провел исследования в 18-ти странах Центральной и Восточной Европы в период с июня 2015 года по июль 2016 года.



Согласно обнародованным данным, 32 процента жителей Армении не хотели бы видеть евреев среди граждан своей страны.



Самый низкий уровень антисемитизма, согласно исследованию, зарегистрирован в Украине – 5 процентов, далее следуют Сербия и Болгария – по 7 процентов, в Боснии и Герцеговине – 8 процентов, Хорватии и Латвии - по 9 процентов.

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