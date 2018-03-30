В Азербайджане произошло извержение вулкана

2018-03-30 13:34 | www.apa.az | 7

Вчера около 21:10 произошло извержение находящегося на территории Гарадагского района города Баку грязевого вулкана Айрантокан.

Как сообщили АПА в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов, извержение длилось около 7 минут и сопровождалось пламенем. Столб огня поднялся примерно на 100-150 метров за кратер вулкана. Продукты вулканических процессов распространились по площади около 2 гектаров, их толщина составляет 0,3-1,2 метра. На вулканической территории образовались радиальные трещины.

Отметим, вокруг грязевого вулкана нет населенных пунктов. В настоящее время специалистами МЭПР выясняются следствия извержения, проводятся мониторинги.

Грязевой вулкан Айрантокан находится на территории заповедника группы грязевых вулканов Баку и Абшеронского полуострова. Первое извержение произошло в октябре 1964 года. В последний раз извержение наблюдалось в 2008 году.