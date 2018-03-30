Ветер на территории Азербайджана усилится - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА

2018-03-30 13:36 | www.apa.az | 8

С 09.00 до 13.00 30 марта на территории страны наблюдается нестабильная погода, дует сильный северо-западный ветер.

Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, скорость северо-западного ветра в поселке Маштагы и Баку составляет 30, на Нефтяных Камнях и Чилове 29, на острове Гум 28, в Пираллахы 24, в Бина и Сумгаите 23, в Аляте 20, в Забрате 19, в Дашкесане 30, в Нефтчале 22, в Хыналыге 20, в Билясуваре и Шамахы – 18 метров в секунду.

Согласно сообщениям, полученным со станции на Нефтяных Камнях, высота волн составляет 6,5 метров.

Отметим, что ветреная погода сохранится до утра 31 марта, скорость северо-западного ветра составит 18-23 м/с, временами 25-30 м/с, в некоторых частях Абшеронского полуострова достигнет 32-35 м/с.