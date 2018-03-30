Грузинский политолог: «Безнаказанность виновников геноцида 31 марта привела к массовым убийствам в Ходжалы и Абхазии»

2018-03-30 13:38 | www.apa.az | 7

Как сообщает местное бюро АПА, об этом во время выступления на мероприятии, посвященном 100-летию геноцида азербайджанцев 31 марта в посольстве Азербайджана в Грузии, заявил профессор Сухумского государственного университета, грузинский политолог Гурам Мархулия.

Эксперт сказал, что в 1918 году ночью армяне совершили геноцид против азербайджанцев, подвергли убийствам невинных людей, включая пожилых и детей: «Безнаказанность виновников геноцида 31 марта привела к массовым убийствам в Ходжалы и Абхазии. Следует донести мо мира реалии об этом геноциде. В этом направлении историки, члены общества Азербайджана и Грузии, должны быть более активными».

Гурам Мархулия отметил, что если начнется война против Грузии, армяне не будут на стороне государства: «Армяне готовы в любой момент предать Грузию. Сегодня армяне утверждают, что грузинская церковь в центре Тбилиси принадлежит им. Эта церковь не имеет никакого отношения к армянам».

Политолог считает, что Армения и Грузия должны совместно бороться с угрозами со стороны Армении: «Сила в единстве. Азербайджан и Грузия могут объединять силы путем создания федерального союза, тем самым вести совместную борьбу за раскрытие исторических прав».