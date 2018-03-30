В Баку произошло извержение вулкана

2018-03-30 13:37 | www.oxu.az | 6
На территории Гарадагского района в Баку 29 марта 2018 года в 21:10 наблюдалось извержение грязевого вулкана Айрантокен на территории Гарадагского района Баку.
Как сообщили Oxu.Az, в пресс-службе министерства экологии и природных ресурсов, продолжавшийся около 7 минут процесс извержения сопровождался пламенем и столб огня из кратера поднялся на высоту около 100-150 метров.
Продукты выброса (брекчии) охватили территорию около 2 га, их толщина колебалась в пределах 0,3-1,2 м.
На территории вулкана образовались радиальные трещины.
Отметим, что вокруг грязевого вулкана нет населенных пунктов.
На данный момент специалисты министерства экологии и природных ресурсов изучают извержение и результаты, проводят соответствующие мониторинги.
Грязевой вулкан Айрантокен расположен на территории Государственного природного заповедника группы грязевых вулканов Баку и Абшеронского полуострова Азербайджанской Республики.
Первое извержение вулкана наблюдалось в октябре 1964 года, последнее - в 2008 году.