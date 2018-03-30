Осадков на территории Азербайджана не ожидается

2018-03-30 13:51 | www.apa.az | 6

31 марта в Баку и на Абшеронском полуострове в некоторых местах пойдут дожди, днем ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Будет дуть сильный северо-западный ветер, к вечеру станет умереннее.

Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 4-6°, днем 7-9°.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 772 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 80-90%, днем – 65-75%.

31 марта в районах Азербайджана пойдут дожди, в горах и предгорных районах - снег. Днем в большинстве районов ожидается переменная облачность, в основном без осадков, в некоторых местах туман, будет дуть порывистый западный ветер, ночью и утром усилится.

Температура воздуха ночью составит 4-9°, днем 10-15°, в горах ночью 0-5°, днем 3-8° .