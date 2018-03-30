В Туркменистане создана межотраслевая комиссия по системе ценообразования в строительстве

2018-03-30 12:42 | www.trend.az | 7
АШХАБАД /Trend/ - В Туркменистане создана межотраслевая комиссия по разработке национальной сметно-нормативной базы и совершенствованию системы ценообразования в строительстве.
Утвержден состав и положение этой комиссии.
Соответствующее постановление подписал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.
Документом предписано данной комиссии в месячный срок представить правительству «Государственную программу по разработке национальной сметно-нормативной базы и совершенствованию системы ценообразования в строительстве на 2018-2020 годы» и план мероприятий по её реализации.