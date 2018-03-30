Али Гасанов: «Мы не позволяли и не позволим использовать Азербайджан против других государств»

2018-03-30 14:04 | www.apa.az | 6

«Журналисты - авангард национальной элиты. Они создают в обществе лучшие и худшие образцы. С этой точки зрения мы оправляем месседжи обществу в первую очередь посредством журналистов».

Как сообщает АПА, об этом на проведенном Советом прессы круглом столе на тему «Защита национально-нравственных ценностей в интернет-медиа и соцсетях: солидарность медиа» сказал помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов.

А.Гасанов отметил, что правовая система является одним из факторов, обеспечивающих существование государства: «Во-вторых, у государства должна быть своя экономика, в-третьих, для собственной защиты своя армия. С другой стороны, у государства должны быть медиа, которые формируют общественное мнение внутри страны и приводят в движение национальную элиту. У нас есть президент, который является гарантом прав граждан. Мне известно о планах и воле президента, поэтому призываю всех объединиться вокруг него. Цель сегодняшней встречи – донести до вас коварный план в связи с азербайджанским государством. Сила государства измеряется отношением элиты к государству, политике.

Сила президента Ильхама Алиева заключается в поддержке большинством народа проводимой им политики. Результаты последних опросов также показывают что. Мы должны либо защищать стабильность, либо быть свидетелями падения в результате революций столпов государства по примеру отдельных стран Ближнего Востока. В ходе каждых президентских выборов определенные силы и наши недоброжелатели разрабатывают подобного рода планы. Сегодня мы прокладываем газопроводы в Европу, что многим не нравится, несмотря на то, что сегодня у нас нормальные отношения с этими странами.

В нашу страну приезжают туристы, потому что у нас есть стабильность. Есть государства, которые не заинтересованы в этой стабильности. Процветающий Азербайджан вызывает беспокойство у отдельных стран. Имеются силы, которые заинтересованы в энергетических ресурсах Азербайджана и хотят безвозмездно пользоваться ими. Однако путь им преграждает воля президента Азербайджана. Проводимая президентом независимая политика не позволяет различным силам превратить нашу страну в орудие своей региональной и международной политики. Мы не позволяли и не позволим использовать Азербайджан против других государств. А это не отвечает интересам некоторых. Речь идет об определенных силах, государствах. Одна из этих сил в 2003 году хотела создать очаг недовольства в Азербайджане. Все те, кто ведут борьбу незаконными путями, не заинтересованы в процветании Азербайджана».

Помощник президента подчеркнул, что цель данного мероприятия - донести это недовольство до общества посредством СМИ: «Малые государства более уязвимы к давлению извне, и нарушить стабильность в них относительно легко. Мы должны сохранять стабильность в Азербайджане. Следует бороться с теми, кто потерял чувство родины, чувство страха и стыда. Речь идет о том, что подобный тип людей должен встречать национальное осуждение. Если эти лица могут вместе с членами своих семей просматривать видео, которые они распространяют в соцсетях, пусть тогда занимаются этим. Мы боремся не с 5-10 людьми, которые потеряли чувство национального достоинства. Основной адресат нашей борьбы – лица, которые выражают свои интересы посредством таких людей».