Проект «Госпрограммы расширения цифровых платежей в Азербайджане на 2018-2020 годы» представлен правительству

2018-03-30 14:06 | www.apa.az | 6

Проект «Госпрограммы расширения цифровых платежей в Азербайджане на 2018-2020 годы», подготовленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), в настоящее время находится в процессе межведомственного согласования.

Как сообщили АПА-Экономикс в ЦБА, по словам первого заместителя председателя правления банка Алима Гулиева, ЦБА в 2017 году совместно с международными экспертами подготовил проект «Госпрограммы расширения цифровых платежей в Азербайджане на 2018-2020 годы». Документ представлен в правительство для межведомственного согласования.

Кроме этого, ЦБА начал работу над созданием системы мгновенных платежей, которая позволит юридическим и физическим лицам проводить операции в режиме 24/7. А.Гулиев подчеркнул, что для расширения безналичных расчетов за последние пять лет в Азербайджане объем операций с платежными картами увеличился в 4,8 раза, посредством POS-терминалов – в 4,6 раза, объемы электронной торговли – в 4 раза.