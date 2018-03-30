В Туркменистане утверждена программа развития финансово- банковской системы

2018-03-30 12:48 | www.trend.az | 6

АШХАБАД /Trend/ - Постановлением президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов утверждена Программа развития экономической, финансовой и банковской систем на 2018-2024 годы, говорится в сообщении туркменского правительства.

В данной связи на заседании правительства было сказано, что особое значение следует придавать обеспечению стабильного роста сфер национальной экономики. Главными требованиями остаются контроль над соблюдением порядка образования, распределения и использования денежных фондов.

В этой связи на регулярной основе нужно проводить экономический анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий и учреждений, - подчеркнул глава государства.

Туркменистан взял курс на постепенный переход к рыночной экономике, что получило свое отражение в Конституции. На данном этапе осуществлено ряд мероприятий: деноминация нацвалюты, в 2014 году страна перешла к международным стандартам бухгалтерского учета. В начале 2015 года Центральный банк Туркменистана установил официальный курс национальной валюты 3,50 маната за 1 доллар США, который до сих пор сохраняется.