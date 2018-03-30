Китай заявил, что вероятность падения крупных обломков станции "Тяньгун" на Землю невелика

2018-03-30 12:55 | www.trend.az | 6

Опасность падения крупных обломков китайской космической станции "Тяньгун-1" на территорию каких-либо стран чрезвычайно мала.

Об этом заявил в пятницу на регулярном брифинге официальный представитель МИД КНР Лу Кан, сообщает ТАСС.

"Китайское правительство постоянно поддерживает тесные контакты по этому вопросу с ООН. Насколько мне самому известно, возможность падения крупных обломков "Тяньгун-1" на Землю невелика, я бы даже сказал, ничтожно мала", - отметил дипломат.

По его словам, власти Китая осознают, что на них лежит большая ответственность, и в случае необходимости оперативно проинформируют те или иные государства о возникших рисках.