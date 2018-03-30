Израиль и палестинцев призвали избегать насилия в ходе протестов

2018-03-30 13:04 | www.trend.az | 8

Спецкоординатор ООН по ближневосточному урегулированию Николай Младенов призвал израильтян и палестинцев проявить сдержанность и избежать насилия в ходе массовых акций протеста в секторе Газа, сообщает РИА Новости.

Израильские войска стянули к анклаву крупные силы и угрожают стрелять на поражение, если начинающиеся в пятницу палестинские выступления перерастут в попытки прорыва границы.

"В свете запланированного марша и протестов в Газе я призываю всех проявить сдержанность и принять необходимые меры во избежание насильственной эскалации", — написал Младенов в микроблоге Twitter.