Во Франции за оскорбление криминального авторитета расстреляли азербайджанца

2018-03-30 14:29 | www.apa.az | 7

Сегодня был расстрелян Рагим Намазов (Шекинский), проживающий во французском городе Тулуза.

Как сообщает АПА, информацию об этом распространил сайт www.francebleu.com.

Согласно информации, автомобиль, в котором находились Р.Намазов и его супруга, был подвержен обстрелу со стороны неизвестных лиц.

Как сообщает сайт, в результате происшествия супруга Р.Намазова скончалась на месте, а сам он был доставлен в больницу с тяжелыми ранениями.

Отметим, несмотря на то, что французские сайты представляют Р.Намазова как журналиста, он долгое время под именем «Рагим Шекинский» в социальных сетях распространял видео и звукозаписи, содержащие оскорбления в адрес криминальных авторитетов, в частности Надира Салифова (Лоту Гули).