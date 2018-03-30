Объявлен прогноз погоды на апрель

2018-03-30 14:29 | www.apa.az | 8

Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, количество среднемесячных осадков в основном будет близко к климатической норме, местами немного превысит ее.

В Баку и на Абшеронском полуострове среднемесячная температура воздуха составит 11-13° тепла, (по ночам 7-12°, местами 16° тепла, днем 13-18°, в некоторые дни 24-29° тепла), что близко к климатической норме.

Количество осадков на территории страны в апреле будет близко к климатической норме.