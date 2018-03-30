Из генконсульства США в Петербурге начали вывозить коробки и мебель

2018-03-30 13:10 | www.trend.az | 7

Мебель и коробки начали выносить из здания генконсульства США в Санкт-Петербурге, которое должно быть закрыто до субботы, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Около 11.20 из здания генконсульства США на Фурштатской улице начали выносить коробки, пакеты и мебель. Под прицелом теле- и фотокамер вещи грузят в автомобили, которые затем уезжают.

Ранее сообщалось, что территорию генконсульства покинули по меньшей мере четыре внедорожника с дипномерами. Также сотрудник службы доставки Pony Express вынес из здания консульства три желтых мешка.

На месте дежурили три полицейских автомобиля, которые прибыли после задержания мужчины, бросившего стакан с кофе в здание консульства. Позже мужчину увезли.