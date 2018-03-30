Кыргызстан определит конкурентные виды сырья для лёгкой промышленности

2018-03-30 13:10 | www.trend.az | 8

Создание евразийских кластеров в легкой промышленности Евразийского экономического союза является актуальным направлением взаимодействия государств «пятерки».

Как передают кыргызские СМИ, об этом заявил директор департамента промышленной политики Евразийской экономической комиссии Николай Кушнарев.



По его словам, в кластеры включат всю производственную цепочку: от производства и высокотехнологичной обработки кож до изготовления обуви, фурнитуры, кожгалантереи, одежды и иных сопутствующих товаров. В 2017 году во всех государствах-членах ЕАЭС отмечен рост объемов промышленного производства. В целом по союзу они увеличились примерно на 2 процента. Выросли объемы выпуска продукции обрабатывающей промышленности. При этом наилучшие темпы прироста показывает в том числе текстильное и швейное производство — порядка 6 процентов.



«Но, несмотря на возросший объем производства в целом по отрасли, к сожалению, примеров системных изменений пока нет. Доля стран союза на рынке товаров легпрома составляет всего 36 процентов», - сказал Н.Кушнарев.



По его мнению, чтобы снизить долю импорта и контрафактной продукции, евразийская лёгкая промышленность нуждается в ускоренном инновационном развитии. Этому будет способствовать создание в рамках союза производственных цепочек полного технологического цикла или евразийских кластеров, развитие потенциала отрасли в межотраслевой кооперации с производителями мебельной, автомобильной, авиационной промышленности, включая производителей третьих стран.



«Не менее важной темой для отрасли остается сырьевое обеспечение и устранение зависимости от импортных поставок. Чтобы достичь прогресса в этом направлении, государства-члены должны определить конкурентные виды сырья для легпрома, производимые агропромышленными комплексами наших стран и сформировать по ним прогнозные балансы. По тем видам сырья, где стороны сегодня не конкурентоспособны, – предпринять кардинальные меры, чтобы изменить ситуацию», - добавил заместитель директора Департамента промышленной политики ЕЭК.

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