Министр обороны Азербайджана посетил военное училище Сухопутных Войск Турции

2018-03-30 14:32 | www.apa.az | 7

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов посетил Военное Училище Сухопутных войск Турции. Министр встретился с руководством училища и обучающимися здесь азербайджанскими курсантами.



Как сообщает АПА со ссылкой на сайт Министерства обороны, министр обороны Азербайджана был всесторонне проинформирован о деятельности и учебно-тренировочном процессе училища. Министр поинтересовался уровнем подготовки наших курсантов и дал им свои рекомендации.



Выразив удовлетворенность встречей, генерал-полковник З.Гасанов особо подчеркнул роль военных учебных заведений в процессе армейского строительства в наших странах.

В завершение азербайджанская делегация пообедала с курсантами.