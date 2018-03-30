Новые назначения в совете правления PASHA Bank

2018-03-30 14:33 | www.apa.az | 7

В рамках реализации новой стратегии развития на 2018-2020 гг. вступили в силу изменения в составе Совета правления ведущего корпоративного банка Азербайджана - PASHA Bank.

Как сообщили АПА-Экономикс в банке, в связи с обновлением организационной структуры занимавший ранее позиции члена правления, заместителя председателя правления банка Джавид Гулиев назначен членом правления, заместителем председателя правления и главным коммерческим директором PASHA Bank.

Занимавшая ранее позицию члена правления и главного финансового директора банка Хаяля Нагиева назначена членом правления и главным директором по управлению рисками PASHA Bank.

На позицию члена правления и главного финансового директора банка назначен Бахруз Нагиев, ранее занимавший пост директора Департамента казначейства.

Новым членом правления и главным операционным директором PASHA Bank назначен Джалал Оруджев, ранее занимавший пост управляющего директора Международного банка Азербайджана.

Также изменения коснулись и состава Наблюдательного совета банка, членом которого стал Шахин Мамедов, занимающий должность директора по развитию бизнеса и заместителя Исполнительного директора PASHA Holding.

По словам председателя правления PASHA Bank Талеха Кязымова, обновление Совета правления направлено, в первую очередь, на обеспечение дальнейшего успешного развития банка в рамках реализации новой стратегии развития на 2018-2020 гг. «В следующие 3 года PASHA Bank будет делать упор на развитие цифровой составляющей бизнеса, в том числе на переходе к обслуживанию клиентов посредством digital-каналов и соответствующую трансформацию бизнес-процессов. Уверен, что реализация намеченных нами планов найдет свое положительное отражение в оперативности и качестве предоставляемого нами клиентского сервиса и дальнейшем укреплении финансовых позиций банка на местном рынке», - подытожил Т.Кязымов.

Обновленный состав Совета правления PASHA Bank выглядит следующим образом:

Талех Кязымов, председатель правления и главный исполнительный директор

Джавид Гулиев, член правления, заместитель председателя правления и главный коммерческий директор

Хаяля Нагиева, член правления, главный директор по управлению рисками

Бахруз Нагиев, член правления, главный финансовый директор

Джалал Оруджев, член правления, главный операционный директор.