Таджикистан ищет поставщика оборудования для многомиллионного проекта

2018-03-30 13:11 | www.trend.az | 7

Предприятие «Худжандводоканал» ищет поставщика оборудования для двух заводов по производству гипохлорита в рамках проекта «Программа улучшения системы водоснабжения города Худжанда» (Фаза III), передают в пятницу таджикские СМИ.

Как сообщает Госкомитет по инвестициям и управлению госимуществом страны, тендер включает в себя поставки и монтаж установок и оборудования для двух заводов по производству гипохлорита, включая всё оборудование наблюдения за технологическим процессом, запасные части, ремонт зданий, а также поставка и монтаж накопительной ёмкости и дозаторной установки для Насосной станции №2.

По данным источника, для получения права на присуждение договора участник торгов должен иметь среднегодовой товарооборот в качестве генерального подрядчика, в течение последних 3-х лет (2015-2017) не менее чем 750 тысяч долларов.

Кроме того, участник торгов должен показать возможность доступа к ликвидным акциям, свободному недвижимому имуществу, кредитным линиям для того, чтобы соответствовать требованиям по обороту наличных денежных средств в эквивалентной сумме не менее 200 тысяч долларов.

По данным министерства финансов страны, Европейский банк реконструкции и развития выделит на эти цели 3,5 миллиона долларов.