Глава Туркменистана подверг критике деятельность кредитных учреждений

2018-03-30 13:19 | www.trend.az | 7

АШХАБАД /Trend/ - Работа кредитных учреждений в Туркменистане не организована должным образом, сказал президент страны Гурбангулы Бердымухамедов на заседании правительства, пишет в пятницу газета «Нейтральный Туркменистан».

Глава государства, за допущенные недостатки объявил выговоры председателю государственного коммерческого банка «Туркменистан» Мейлисгелди Хаджыеву и председателю государственного коммерческого банка «Халкбанк» Мырату Арабову.

Все местные коммерческие банки являются кредитно-финансовыми организациями. В частности, «Халкбанк» обеспечивает кредитные услуги в рамках