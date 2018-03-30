Милли Меджлис принял заявление в связи со 100-летием геноцида

2018-03-30 14:47 | www.apa.az | 7

Как сообщает АПА, заявление в ходе специального заседания Милли Меджлиса зачитала заместитель председателя Бахар Мурадова.

В заявлении говорится о фактах геноцидах и депортации, которые совершили армяне в отношении азербайджанцев в разные периоды. В документе отмечается, что в марте-апреле 1918 года вооруженные отряды дашнаков при поддержке руководства Бакинского совета совершили массовые убийства мирного азербайджанского населения за их принадлежность: «Это одна из самых больших страниц резни, учиненной армянами во имя утопии «Великая Армения».

В заявлении также говорится, что в продолжение этой политики Армения с 1988 года выдвигает территориальные претензии против Азербайджана, результатом чего стали оккупация земель, массовые убийства азербайджанцев, этническая чистка.

В документе напоминается о том, что принятые ООН и другими международными организациями резолюции по урегулированию нагорно-карабахского конфликта все еще не выполняются, а также содержится требование восстановить справедливость.

Заявление было принято путем голосования.