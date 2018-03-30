Госслужба инспекции труда обратилась к работодателям

2018-03-30 14:47 | www.apa.az | 8

Государственная служба инспекции труда при Министерстве труда и социальной защиты населения обратилась к работодателям.

Как сообщили АПА-Экономикс в министерстве, в обращении говорится о необходимости проведения мер для защиты жизни и здоровья рабочих, работающих на открытом воздухе в ветреную погоду.

«Согласно статье №233 Трудового кодекса Азербайджанской Республики, работникам, выполняющим работу при низкой температуре и сильном ветре на открытом воздухе, а также в холодное время года в закрытых не обогреваемых помещениях, должен предоставляться перерыв для обогрева или работа должна быть приостановлена. Согласно второму дополнению к статье, все виды работ, производимых на суше с помощью кранов, прекращаются при силе ветра 6 и более баллов.

Также при силе ветра свыше 2 баллов прекращаются монтажные работы по установке кранов, при силе ветра свыше 3 баллов — работы по монтажу и демонтажу подъемников; при силе ветра свыше 6 баллов — работы на лесах, а также демонтаж лесов».