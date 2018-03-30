Министерство предупредило работодателей

2018-03-30 14:42 | www.oxu.az | 9

Служба государственной инспекции труда при Министерстве труда и социальной защиты населения обратилось к работодателям.

Как передает Oxu.Az, в обращении говорится о необходимости проведения необходимых мероприятий для защиты жизни и здоровья работников, работающих на открытом воздухе в ветреную погоду.

Согласно статье 233 Трудового кодекса Азербайджанской Республики, работникам, выполняющим работу при низкой температуре и сильном ветре на открытом воздухе, а также в холодное время года в закрытых необогреваемых помещениях, должен предоставляться перерыв для обогрева или работа должна быть приостановлена.

Согласно второму дополнению к статье, все виды работ, производимых на суше с помощью кранов, прекращаются при силе ветра 6 и более баллов.

Также при силе ветра свыше 2 баллов прекращаются монтажные работы по установке кранов, при силе ветра свыше 3 баллов — работы по монтажу и демонтажу подъемников; при силе ветра свыше 6 баллов — работы на лесах, а также демонтаж лесов.

Л.А.

