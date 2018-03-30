Азербайджан является мостом для выхода Ирана на мировые финрынки

2018-03-30 13:23 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Азербайджан играет роль своеобразного моста для выхода Ирана на мировые финансовые рынки, сказал в пятницу Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, доктор экономических наук Руфат Гулиев.

По словам депутата, в настоящее время Иран испытывает определенные сложности с выходом на мировые финансовые рынки и с применением международных платежных систем.

“Из-за санкций, наложенных в частности США и европейскими странами, у Ирана были большие проблемы в финансовой и банковской сфере. Только недавно они начали подключаться к международным платежным системам, но проблемы по-прежнему сохраняются”, - отметил Гулиев.

Депутат, считает, что в связи с данным фактором, заинтересованность Ирана в расширении связей с Азербайджаном в банковской сфере вполне естественна.

“Учитывая сложности Ирана в подключении к международным платежным системам и выхода на мировые финансовые рынки, а также рост товарооборота между двумя странами, заинтересованность Ирана в развитии финансово-банковских отношений с Азербайджаном, высказанная президентом Хасаном Рухани в во время выступления на азербайджано-иранском бизнес-форуме в Баку, является вполне естественной”, - сказал Гулиев.