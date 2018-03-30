В Австралии девять человек пострадали при жесткой посадке воздушного шара (Обновлено)

2018-03-30 13:35 | www.trend.az | 8

Число пострадавших в результате жесткой посадки воздушного шара в Австралии возросло до 16, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал 9News.

Всего в корзине воздушного шара в тот момент находились 24 человека, включая туристов из других стран.

Информация по поводу национальности туристов не приводится. Как сообщают СМИ со ссылкой на местные власти, жизни пострадавших ничего не угрожает. Сообщалось, что пострадавшие были госпитализированы, предположительно, с переломами и повреждениями позвоночника.

06:21 (GMT+4) Воздушный шар совершил жесткую посадку в Австралии, пострадали девять человек, пишет газета Sidney Morning Herald со ссылкой на скорую помощь штата Новый Южный Уэльс, передает РИА Новости.