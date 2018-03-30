Азербайджан и Иран будут разрабатывать новые нефтяные месторождения - замминистра

2018-03-30 13:40 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Меморандум о взаимопонимании между Азербайджаном и Ираном о совместной разработке соответствующих блоков в Каспийском море позволит странам существенно расширить сотрудничество в нефтегазовом секторе.

Об этом сказал Trend замминистра экономики Азербайджана Сахиль Бабаев.

По словам замминистра, документ открывает новые перспективы для совместной разработки месторождений.

«Иранские компании уже участвую в нефтегазовом секторе Азербайджана. Иранская государственная компания NICO обладает долей в 10 процентов в проекте «Шахдениз». До сегодняшнего дня Иран вложил в нефтегазовый сектор Азербайджана около 3 миллиардов долларов. Подписанный меморандум позволит работать над разработкой новых месторождений», - подчеркнул Бабаев.