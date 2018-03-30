Оскорбивший журналистов академик не стал извиняться

2018-03-30 14:59 | www.oxu.az | 8

Директор Института географии Национальной академии наук Азербайджана Рамиз Мамедов в разговоре с сотрудником сайта Modern.az нелестно отозвался в адрес азербайджанских журналистов. Он сказал, что в Азербайджане нет ни одного грамотного журналиста.

«Журналисты, вы все меня опозорили. Что мне сказать?! Азербайджанские журналисты бездарные, безграмотные и никуда не годятся. В Азербайджане нет ни одного журналиста».

Когда директора попытались пристыдить, он сказал, что однажды обозвал журналистов собаками, но теперь считает, что они недостойны даже этого слова. После этого Р.Мамедов бросил трубку.

Oxu.Az обратился к Рамизу Мамедову за комментарием. Тот сказал, что стоит на своем и не думает извиняться за сказанное:

«Наверное вы позвонили по этому поводу. Я до сих пор не встречал в Азербайджане грамотного журналиста, и одна шавка опозорила нас. Я вновь стою на своем. Извиняться и не думаю. Пойду еще дальше. Если вы считаете мои слова оскорблением, то после этого не работайте со мной. Слово «шавка» относилось не ко всем журналистам, а к одному человеку».

Эльвин Пашазаде

