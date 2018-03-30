Турция планирует провести военные операции в других районах Сирии – Эрдоган

2018-03-30 13:46 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Турция планирует провести военные операции в других районах Сирии в рамках борьбы с террористическими организациями, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщают в пятницу турецкие СМИ.

По словам Эрдогана, в настоящее время также продолжается антитеррористическая операция «Оливковая ветвь» в районе Манбидж в Сирии.

«США обещали Турции, что террористы PYD и YPG покинут Манбидж, но Вашингтоне не сдержал своего слова», - сказал Эрдоган.

Глава государства отметил, что Турция настроена решительно в борьбе с террористами PYD ,YPG и РПК.

«Турция, также готова к проведению военной операции в Иракском районе Синджар, ВС Турции в любой момент могут войти в этот город», - сказал Эрдоган.

ВС Турции и Свободная сирийская армия (ССА) 18 марта освободили город Африн от террористов PYD и YPG.