В отличии от Франции, Турция не станет вести переговоры с террористами – Эрдоган

2018-03-30 14:01 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Переговоры с террористами может вести Париж, но не Анкара, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя заявление президента Франции о том, что Париж может выступить в качестве посредника между Анкарой и боевиками PYD в Сирии. Об этом сообщают в пятницу турецкие СМИ.

Глава государства отметил, что Турция уже вела «диалог» с террористами в Африне – военным путем.

"Позиция Франции по поводу террористической организации PYD и YPG неприемлема и то, что Франция обещала поддержку YPG является проявлением открытой враждебности в отношении Турции", - сказал Эрдоган.

Напомним, что 20 января ВС Турции приступил к совместной с ССА военной операции под названием "Оливковая ветвь" в сирийском районе Африн.