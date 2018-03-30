Бакинский аэропорт работает в штатном режиме

2018-03-30 15:13 | www.oxu.az | 7

Бакинский международный аэропорт Гейдар Алиев продолжает работу в штатном режиме, несмотря на сильный ветер в Баку и на Абшеронском полуострове, говорится в сообщении пресс-службы ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL).

«Никаких изменений в расписании нет. Мы следим за ситуацией, и если что-то изменится, об этом будет объявлено дополнительно. В настоящее время работа осуществляется в штатном режиме согласно графику», - сказал Trend руководитель пресс-службы AZAL Паша Кесамански.

По информации Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана с 30 по 31 марта погода в Баку и на Абшеронском полуострове будет нестабильной, будет дуть сильный (опасный) северо-западный ветер. Скорость ветра составит 18-23 метров в секунду, с порывами до 25-30 метров в секунду, а местами порывы ветра будут достигать 32-35 метров в секунду.

Али Мамедов

