Третий Фестиваль буктрейлеров в Азербайджане получил поддержку от компаний

2018-03-30 14:02 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend Life/ - Третий Фестиваль буктрейлеров в Азербайджане получил поддержку от компаний Azercell и Libraff, сообщил Trend Life учредитель фестиваля, киноактер, продюсер Руслан Сабирли.

Фестиваль буктрейлеров проводится под девизом "Kitabı tanıdın, kitabla tanının!" (Популяризуй книгу, популяризуйся книгой!) при поддержке Министерства культуры и туризма Азербайджана, Международного центра мугама, Azercell и Libraff. Главная цель - пропаганда книг и книгочтения в обществе, поддержка и развитие креативных форм отношений к книгочтению, выявление талантливых и креативных молодежи в сфере кино, развитие буктрейлеров как искусство и направление в бизнесе. Автор и руководитель проекта - киноактер, продюсер Руслан Сабирли.

Денежные призы за первое, второе и третьи места - 1000, 800 (каждый) и 500 (каждый) манатов, соответственно. Среди призов - абонемент к приложению электронной библиотеке Bookmate от Azercell и печатные книги от Libraff. Фестиваль проводится с 2016 года и приурочен ко Всемирному дню книг и авторского права - 23 апреля.