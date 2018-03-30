Яркие краски Пасхального базара в Баку (ФОТО)

2018-03-30 14:06 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend Life/ - В Российском информационно-культурном центре (РИКЦ) в городе Баку открылся Благотворительный Пасхальный базар, сообщили Trend Life в пресс-службе РИКЦ. Уже девятый год он проводится представительством Россотрудничества в Азербайджане совместно с Бакинско-Азербайджанской епархией Русской православной церкви.

Гостей и участников благотворительного базара приветствовали руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов и архиепископ Бакинский и Азербайджанский Александр.

"Благотворительность в нынешние времена очень актуальна. Тем более, что в этом нуждаются дети. Мы переживаем за то, что произошло в России, в Кемерово. Среди жертв много детей. Мы молимся за их души и скорейшее выздоровление пострадавших…", - отметил Владыка Александр.

В ходе Пасхального базара была представлена выставка художественных работ представителей Землячества казаков Азербайджана, известных азербайджанских художников и мастеров народного творчества.