"Роснефть" и BP обнаружили запасы на Байкаловском месторождении

2018-03-30 14:17 | www.trend.az | 7

Совместное предприятие "Роснефти" и британской BP - "Ермак Нефтегаз" обнаружило запасы при бурении разведочной скважины Байкаловская №21 на Байкаловском месторождении, материалы предоставлены в ГКЗ (госэкспертизу по запасам полезных ископаемых), сообщил журналистам министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской, передает ТАСС.

"Сейчас идет подсчет запасов. Они уже сдавали материалы в ГКЗ и открытие уже зафиксировано, запасы поставлены на баланс. Дальше идет работа по анализу", - сказал министр.

Совместное предприятие "Роснефти" и британской BP "Ермак Нефтегаз" приступили к бурению разведочной скважины Байкаловская №21 на Байкаловском месторождении (Красноярский край) в марте прошлого года. В первом полугодии 2018 года по результатам испытания скважины стороны намерены провести оценку запасов. В рамках программы доразведки месторождения, "Ермак Нефтегаз" планирует пробурить не менее двух разведочных скважин и получить геологические данные, которые позволят уточнить ресурсный потенциал Байкаловского месторождения.