Молодой таджикистанец попал в список Forbes

2018-03-30 14:25 | www.trend.az | 7

Таджикистанец Азизджон Азими – самый молодой выпускник Нью-Йоркского университета, кандидат MBA/MPP, вошел в список Forbes «30 до 30», передают таджикские СМИ.

Это ежегодный рейтинг, в котором рассказывается о молодых предпринимателях, успевших стать миллионерами до 30 лет.

Азизджон Азими является основателем и председателем таджикской неправительственной организации «Tajrupt», деятельность которой направлена на расширение прав и возможностей молодежи в стране.

В качестве первой НПО из Центральной Азии, получившей финансовую поддержку от Европейского фонда пожертвований, они организовали Внеклассный ресурсный центр, в котором участники обсуждают такие темы, как гендерное равенство, свободные СМИ и предпринимательство.