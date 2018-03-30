Футболист хайфинского «Хапоэля» может перейти в «Карабах»

2018-03-30 15:44 | www.apa.az | 6

Футболист хайфинского «Хапоэля» Ниссо Капилото может продолжить карьеру в Азербайджане. Как сообщает apasport.az, информацию об этом распространила израильская пресса.

Сообщается о том, что «Карабах» заинтересован в услугах 29-летнего центрального защитника. В информации говорится и о том, что для проведения переговоров с ним представители агдамского клуба намерены поехать в Израиль.

Считается высокой вероятность переезда в Азербайджан отлично выступающего в нынешнем сезоне Ниссо. На решение защитника может повлиять то, что в этом сезоне «Карабах» участвовал в групповом раунде Лиги чемпионов и на данный момент лидирует в Премьер-лиге.

Отметим, что бывший игрок клубов «Маккаби» (Тель-Авив), «Хапоэль» (Акко), «Ашдод», «Бейтар», «Алки» (Кипр) и «Сент-Галлен» (Швейцария) Ниссо Капилото защищает честь «Хапоэля» с 2016-го года. Бывший защитник молодёжной сборной Израиля имеет контракт с хайфинской командой до конца сезона.