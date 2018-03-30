Послы западных стран вызваны в МИД России

2018-03-30 15:30 | www.oxu.az | 5

МИД РФ сегодня вручит послам стран, выславших российских дипломатов, ноты протеста и объявит об ответных мерах.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение российского дипведомства.

«30 марта в МИД России вызываются руководители аккредитованных в Российской Федерации дипмиссий ряда стран, предпринявших недружественные действия в отношении России «в знак солидарности» с Великобританией из-за дела Скрипалей. Послам будут вручены ноты протеста и объявлено об ответных мерах российской стороны», - сказали в министерстве.

В центральное здание МИД на Смоленской площади уже прибыли послы ФРГ, Франции, Польши и Италии, а также главы диппредставительств Нидерландов, Албании и Румынии.

Ранее российское дипведомство посетил глава британского диппредставительства Лори Бристоу, он не стал раскрывать цель визита.

А.Мамедов

