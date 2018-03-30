Али Гасанов: Цель антиазербайджанских сил – создать противостояние и нарушить стабильность в стране (ФОТО) (версия 4)

2018-03-30 15:12 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - Те, кто, находясь в Азербайджане, поддерживает грязно ругающуюся оппозицию, и, приписывая ее безнравственные деяния правительственным кругам, пытается создать противостояние во властной команде, наиболее всего являются носителями вредоносной нравственности. Об этом, выступая в пятницу на «круглом столе» на тему «Защита национально-нравственных ценностей в интернет-медиа и солидарность медиа против негативных явлений», сказал помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам – заведующий отделом Али Гасанов.

"В выступлениях тех, кто сначала пытался казаться примирителем, начала вырисовываться реальность: их цель не просто Президент и члены его семьи, его команда, я как один из членов этой команды", - сказал Али Гасанов.

Помощник Президента подчеркнул, что расчет здесь делается на тонкости восточного менталитета, и целью является подрыв положительного имиджа первого лица и его команды с формированием атмосферы общего недовольства, создания противостояния в команде, и тем самым нарушения существующей в стране стабильности.

Али Гасанов сказал, что в Азербайджане ни в какие периоды, как минимум с тех пор, как общенациональный лидер Гейдар Алиев 6 августа 1998 года отменил всю цензуру и запреты в отношении СМИ, не ограничивалась деятельность какой-либо медиа-структуры, не выбирался путь по ограничению соцсетей, являющихся новым феноменом, не было серьезной инициативы по созданию национальных сетей в стране. Он отметил, что в Азербайджане доступ в глобальные сети информации и общения свободен, и, останется свободным, несмотря на фальшивые прогнозы, которые дают некоторые отступники из-за океана. За вышеуказанный период азербайджанская власть относилась и продолжает относиться к соцсетям как к одной из возможностей простого способа общения с обществом и миром.

"Сегодня функционируют официальные социальные профили как самого Президента Азербайджана Ильхама Алиева, так и различных государственных структур, отдельных должностных лиц. Президент Азербайджана неоднократно реагировал на проблемы, поднимаемые в соцсетях, заявлял, что относится к Интернету как к одному из источников информации. Неслучайно, что сегодня число пользователей Facebook, Twitter, Youtube, Instaqram и других соцсетей в Азербайджане приблизилось к трем миллионам. Это действительно большой показатель для страны, население которой составляет около десяти миллионов человек. Создание в Азербайджане современной инфраструктуры связи и интернета, приведение тарифов в соответствие с ценами в странах региона, создание условий для свободного осуществления деятельности в этой сфере, обеспечение плюрализма мнений в существующем сегменте являются основными факторами, положительно влияющими на развитие соцсетей в нашей стране», - сказал Али Гасанов.

Помощник Президента Азербайджана отметил, что общество не могут не беспокоить попытки злоупотребления некоторыми кругами позитивным отношением азербайджанской власти к соцсетям, созданием всесторонних условий для широкого использования этого сегмента.

«Об этом явно свидетельствует постоянное осуществление грязных кампаний определенными зарубежными силами и внутренними политическими группами против азербайджанской власти, а во многих случаях и в целом против азербайджанского государства. Организаторы и участники этих кампаний делают своей мишенью светский режим в стране, систему религиозно-этнических отношений, и даже распространяют выдумки о том, что название страны появилось в результате «исторической ошибки». Открытые с определенной целью, контролируемые различными радикальными религиозными группами, сепаратистскими кругами страницы берут на прицел толерантную среду в стране и самое большое наше достижение и залог развития - стабильность. Не секрет, что эти круги, группы находятся под влиянием некоторых соседних государств, и в частности преследующих коварные цели центров Армении. Вновь с сожалением хочу отметить синхронность проводимой с 2015 года грязной кампании против главы государства, членов его семьи, команды, членов семей должностных лиц с деятельностью антиазербайджанских центров», - подчеркнул Али Гасанов.

Он добавил, что эта последовательность создает впечатление скоординированной деятельности даже у рядовых граждан. Для имеющих же доступ к широкой информации государственных лиц, общественных деятелей, представителей медиа это не просто впечатление, а реальный факт.

«В последнее время, в особенности, после того, как в Азербайджане на 11 апреля были назначены президентские выборы, эти центры запустили так называемый «азербайджанский проект» с привлечением к этому некоторых наших соотечественников в зарубежных странах, которых они различными средствами удерживают под своим влиянием. Поскольку за короткое время эта грязная кампания достигла крайности, я как лицо, ответственное за информационную политику, связи с диаспорой выступил со специальным заявлением о существующей ситуации и проинформировал общественность страны. Делясь на своей странице в Facebook обсуждениями, идущими сегодня в нашем обществе, а также некоторыми критикующими статусами с радиостанции «Голос Америки», я еще раз показал, что азербайджанская власть открыта к здоровой полемике. К обсуждениям присоединились руководители ведущих СМИ, депутаты, творческая интеллигенция, представители НПО, а также молодые активисты, считающиеся будущим страны, которые делятся своими взглядами с точки зрения государственности, азербайджанства. Безусловно, каждый выражает отношение к этому вопросу на своем уровне, в рамках своего воспитания и интеллекта, самые здравомыслящие из противоположного лагеря отмечают важность продолжения диалога на этой платформе. Увидев реакцию национальной интеллигенции, антиазербайджанские элементы начали нападки на меня как на помощника Президента, оскорбили, как могли, в рамках своего воспитания, меня и мою семью, выплеснули в мой адрес всякую грязь. Что поделаешь, если среди них есть и люди, которые в свое время выражали мне благодарность, говорили добрые слова. Некоторые после моего выступления даже сказали, что ввели "мораторий" на "ругань". Но главное то, что в эти дни каждый и в стране, и за рубежом понял, что на провал обречена любая деятельность, которую не поддерживает азербайджанское общество, и в частности интеллигенция, национальная элита», - отметил помощник Президента.

Али Гасанов подчеркнул, что обсуждения последних дней также раскрыли для общества истинное лицо тех, кто, сидя за рубежом, выступает в качестве инструмента антиазербайджанских кругов. "Сейчас "аксакалы" тех сил, организаторов и участников которых я справедливо назвал "виртуальным ИГ", и которые пытаются сделать с Азербайджаном то же, что и с Сирией, и сами косвенно признают это. В действительности, этот план не нов. Когда нагорно-карабахский конфликт только начинался, армянское лобби и не скрывало того, что хочет превратить Баку в Бейрут, а Азербайджан в Ливан, чтобы добиться своей грязной "мечты". Данные круги и антинациональные силы в 2003 и 2008 годах предпринимали серьезные попытки для этого, однако, отступили, столкнувшись с железной волей Президента Ильхама Алиева, с единством Президента и народа", - сказал Али Гасанов.

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