В России на мигрантов предложили надевать браслеты

2018-03-30 16:03 | www.oxu.az | 8

Депутат Госдумы РФ от Свердловской области Максим Иванов предложил «чипировать трудовых мигрантов». С такой инициативой он выступил на заседании комитета Госдумы по развитию гражданского общества.

Как передает Oxu.Az, об этом он написал в своем Facebook.

Позднее Иванов пояснил, что имеет в виду электронные браслеты с информацией. Такое уточнение он сделал после критики в комментариях в Facebook.

Российский депутат заявил, что хочет ввести обязательную практику ношения браслета с чипом, который будет содержать всю необходимую информацию о мигранте. Таким образом депутат рассчитывает «повысить эффективность контроля в этой сфере».

«Ребята, успокойтесь. 21 век на дворе. Чипировать — это браслет на руке, с электронной «таблеточкой», как в фитнесе, например. Там вся информация. Кто, когда заехал, кем приглашен. Группа крови, заболевания и т. п. Сейчас им нужно кучу документов при себе иметь. Не дай бог потеряют — спецприемник. По моему мнению, будет гораздо лучше. И контроль со стороны ФМС, и мигрантам комфортнее», - написал он.