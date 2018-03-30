Россия 24: Результат опросов показывает уверенную победу Ильхама Алиева

2018-03-30 16:10 | www.oxu.az | 8

Российский телеканал «Россия 24» подготовил сюжет в связи с результатами социологических опросов в Азербайджане в преддверии президентских выборов.

Как сообщает Oxu.Az, в частности было отмечено, что итогами результатов социологических опросов в стране прогнозируют уверенную победу действующего главы азербайджанского государства Ильхама Алиева.

«По данным одного из исследований кандидатуру Ильхама Алиева поддерживают почти 83% респондентов. Из них 74% отметили, то что действующий президент надежно обеспечивает безопасность в стране», - говорится в сюжете «Россия 24».

Президентские выборы в Азербайджане пройдут 11 апреля.

Али Мамедов

