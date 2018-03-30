Обвиняемого в хакерстве россиянина отправили из Чехии в США

2018-03-30 15:15 | www.trend.az | 7

Обвиняемый в РФ и США в хакерстве россиянин Евгений Никулин в ночь на пятницу был отправлен из Чехии в США, сообщил РИА Новости его адвокат Мартин Садилек. Он отметил, что об экстрадиции своего подзащитного узнал из сообщений СМИ, так как минюст не проинформировал его о принятом решении.

"Я только что узнал об экстрадиции сегодня ночью в США моего подзащитного Евгения Никулина. Минюст не проинформировал меня о том, что министр Роберт Пеликан принял подобное решение. Я сейчас пытаюсь прояснить возникшую ситуацию", — сказал Садилек.

Адвокат также сообщил о том, что сегодня получил из Конституционного суда отрицательное решение на поданную в феврале жалобу о нарушении прав Никулина.