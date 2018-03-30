Адвокат: «Вынесение приговора генералам бывшего МНБ отложено»

2018-03-30 16:16 | www.apa.az | 9

Отложено вынесение приговора генералам бывшего МНБ.

Как сообщил АПА адвокат полковника упраздненного МНБ Физули Алиева Ильхам Асадов, судьи, приняв во внимание сложность и большой объем уголовного дела, приняли решение о переносе даты вынесения приговора на неопределенное время.

Отметим, прокурор запросил у суда 16 лет лишения свободы для Субахира Гурбанова и Теймура Гулиева, 12 – для Натаван Мирватовой. Государственный обвинитель запросил 15 лет лишения свободы для Ф. Алиева, 14 лет – для Натига Алиева, 13 лет - для Заура Мамедова, 7 лет – для Фархада Атаева, Анара Ширалиева, Эшгина Алиева, 8 лет – для Эльшада Азизова.

Начальники главных управлений и управлений упраздненного МНБ Субахир Гурбанов, Теймур Гулиев, Натаван Мирватова, а также должностные сотрудники МНБ Ф. Алиев, Заур Мамедов, Намиг Алиев, Фархад Атаев, Анар Ширалиев, Эшгин Алиев и Эльшад Азизов в 2004-2015 годах в составе организованной группы использовали свое служебное положение в корыстных целях, превышали служебные полномочия.

Обвиняемым было предъявлены обвинения по статьям 145.3 (незаконное лишение свободы, по неосторожности приведшее к смерти потерпевшего или другим тяжким последствиям), 178.3.1, 178.3.2 (мошенничество, совершенное организованной группой, с причинением крупного ущерба), 179.3.1, 179.3.2 (присвоение или растрата организованной группой, в крупном размере), 181.3.1, 1813.2, (разбой, совершенный организованной группой, в целях завладения имуществом в крупном размере), 182.3.1, 182.3.2. (вымогательство, совершенное организованной группой, в целях получения имущества в крупном размере) и другим статья УК АР