Tesla срочно отзовет более 120 тысяч электромобилей по всему миру

2018-03-30 16:26 | www.oxu.az | 8

Tesla Motors отзывает 123 тысяч электромобилей Model S из-за ржавеющих болтов усилителя руля. Об этом говорится в письме, разосланном клиентам компании, передает CNBC.

Как передает Oxu.Az, отзыву подлежат автомобили, выпущенные до апреля 2016 года. Указано, что необходимо заменить болты в узле, подверженные повышенной коррозии, особенно в условиях холодного климата, когда дороги посыпают содержащим соль противогололедным реагентом.

В середине октябряTesla объявила о добровольном отзыве 11 тысяч Model X. Во время тестирования автомобилей обнаружили нарушения в отладке кабеля, которые создают риск того, что во время ДТП спинка левого сиденья заднего ряда может сложиться вперед.

Tesla Motors — американская автомобилестроительная компания, производящая машины на электротяге. В 2015 году она обогнала других производителей электрокаров, продав 50 тысяч машин по всему миру. В Tesla инвестировали основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин президент eBay Джефри Сколл.

Али Мамедов

