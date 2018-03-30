Ученые из США начали клинические испытания универсальной вакцины от рака

2018-03-30 15:31 | www.trend.az | 8

Революционная универсальная вакцина от рака, представленная биологами из Стэндфорда в начале этого года, в ближайшее время начнет проходить клинические испытания на добровольцах, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету SF Gate.

"Люди должны понимать, что мы еще находимся лишь на первых стадиях развития иммунотерапии и проверяем, насколько они будут безопасны для пациента. Поэтому не стоит бежать в больницу и просить эту вакцину – в лучшем случае, она будет готова не раньше, чем через 2-3 года", — заявил Рон Леви (Ron Levy) из Стэнфордского университета (США).

В последние годы молекулярные биологи и медики начали возлагать особые надежды на так называемую иммунотерапию при борьбе с раком, аллергией, диабетом и другими пока неизлечимыми заболеваниями. Она очень проста по своей сути – ученые пытаются "натравить" иммунитет человека на раковые клетки, используя различные антитела, живых микробов и ряд других необычных "приманок".

Рон Леви (Ron Levy) и его коллеги по Стэнфорду уже несколько лет пытаются создать новые виды иммунотерапии, которые бы не просто "натравливали" иммунитет на раковые клетки, а обучали его отличать нормальные ткани организма от злокачественных опухолей. Относительно недавно им удалось создать две революционных вакцины от рака, избавившие 97% подопытных мышей от опухолей сразу нескольких типов.

На этой неделе Леви и его коллеги заявили о том, что они скоро начнут набор добровольцев для участия в первых клинических испытаниях более простой версии этой вакцины, которая заставляет иммунитет убивать рак, но не приводит к развитию постоянной иммунной реакции на опухоли.