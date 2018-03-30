МИД России потребовал от Лондона сократить штат посольства и консульств

2018-03-30 16:29 | www.apa.az | 9

Британия должна сократить штат посольства и генконсульства в России. На это Лондону отводится месяц.

Как сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этих мерах МИД России сегодня проинформировало британского посла Лори Бристоу.



«Привести суммарное количество работников посольства Великобритании в Москве и генеральных консульств Великобритании в России в соответствие с числом российских дипломатов и административно-технических работников, которые находятся в длительных командировках в Великобритании», — заявили в ведомстве.



Также послу был заявлен решительный протест в связи с «провокационными и ничем не обоснованными действиями британской стороны, инспирировавшей безосновательную высылку российских дипломатов из целого ряда государств».

При этом, как подчеркнули в МИД России, Москва готова к сотрудничеству, чтобы установить истину и найти лиц, причастных к произошедшему в Солсбери.

Напомним, четвертого марта бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в центре города Солсбери. Власти Британии утверждают, что экс-агента отравили веществом, разработанным в рамках советской программы «Новичок». При этом в СССР химоружия с таким наименованием не существовало, а для обозначения токсинов использовали цифры.

В качестве «ответного шага» Лондон выслал из страны 23 российских дипломата. Британию поддержали 16 стран ЕС, а также США, Канада, Норвегия, Австралия, Молдавия, Албания, Македония и Украина. В совокупности диппредставительства покинут более 150 сотрудников МИД.