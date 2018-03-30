МЭПР: Количество пыли в воздухе соответствует норме

2018-03-30 16:34 | www.apa.az | 8

«Количество наблюдаемой в Баку и на Абшеронском полуострове пыли снизилось до санитарной нормы».

Об этом АПА сообщила заместитель директора Национального департамента мониторинга окружающей среды МЭПР Матанат Авазова. По ее словам, если пойдет дождь, количество пыли в воздухе будет ниже санитарной нормы.

Отметим, согласно мониторингам, проведенным вчера утром специалистами Национального департамента мониторинга окружающей среды министерства, количество пыли в воздухе в Баку и на Абшеронском полуострове 29 марта 2018 года превысило санитарную норму.

Причиной тому послужило поступление на территорию страны пыльных воздушных атмосферных потоков с Аравийского полуострова.