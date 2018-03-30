В Ватикане заявили, что ад есть

2018-03-30 16:33 | www.oxu.az | 7

Папа Римский Франциск не отрицал существования ада, заявили в Ватикане опровергая публикацию в итальянской газете La Repubblica.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Deutsche Welle.

Ранее La Repubblica сообщало, что понтифик 27 марта в беседе с основателем издания - итальянским журналистом Эудженио Скальфари - заявил, что «ада нет, а есть исчезновение грешных душ». При этом Франциск пояснил, что грешники, которые после смерти каются, получают прощение.

93-летний Скальфари описывал разговор по памяти, и не одна из цитат не является дословной, заявили в Ватикане, отметив, что беседа проходила не в рамках интервью. Согласно учению католической церкви, «души людей, впавших в смертные грехи, нисходят во ад и терпят за учиненные ими грехи наказания».

Это уже не первый раз, когда Ватикан опровергает сообщения, появляющиеся после разговора папы Франциска с Скальфари. Так, в 2014 году в Ватикане опровергли утверждение о том, что понтифик якобы не исключает поиск некоего «решения» для безбрачия католических священников.